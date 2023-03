Lite con Serra, Mourinho ascoltato dalla Procura

È terminata l'audizione di Mourinho in Procura Figc dopo il caso col quarto uomo Serra in Cremonese-Roma. Intanto la Roma presenterà ricorso per entrambe le giornate. Le ultime novità e la ricostruzione completa: dal campo alla squalifica, passando per il tema della registrazioni e quanto filtra dall'Aia Condividi

Sono le 18.30, Mourinho arriva puntuale accompagnato da uno dei responsabili legali del club giallorosso, l'avvocato Conte. È il primo atto dell'inchiesta della Procura, che invece ascolterà il quarto uomo, a Coverciano, nella giornata di venerdì 3 marzo. L'udienza è durata meno di un'ora. Mou è stato ascoltato come testimone ed è andato via senza rilasciare dichiarazioni. Intanto la Roma, contrariamente al suo modus operandi quando ci sono squalifiche di più di una giornata, presenterà ricorso per entrambe le giornate.

La ricostruzione di Cremona Partiamo dalla partita: si gioca martedì 28 febbraio. Il colpo è della Cremonese, è la sua prima vittoria in campionato: 2-1 alla Roma che cade nel secondo tempo senza il proprio allenatore in panchina. Sono passati pochi secondi dall'inizio della ripresa quando Piccinini espelle Mourinho. Il caos è soprattutto col quarto uomo Serra. Mou accuserà nelle interviste post gara: "Sono emozionale ma non pazzo, per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Ora voglio capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale". E ancora: "A fine partita Piccinini mi ha visto entrare nello spogliatoio di Serra e dirgli: 'Voglio che tu sia onesto e che dici cosa è successo', ma lui ha problemi di memoria e non ricorda". Nelle immagini la versione più credibile del labiale di Serra porterebbe alla ricostruzione della seguente frase: "Ti prendono tutti in giro, vai a casa".