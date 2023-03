La Lega Serie A 'atterra' ad Abu Dhabi. VIDEO

Le Lega Serie A ha inaugurato una nuova sede ad Abu Dhabi, dopo quella di New York nello scorso mese di maggio. Per l'occasione è stato mostrato un suggestivo video (in cui Bobo Vieri fa un cameo) che mostra venti paracadutisti che si lanciano da un aereo indossando le maglie di tutti i Club della Lega Serie A, raffigurando una "A" nel cielo di Dubai, a simboleggiare l'unione tra il brand Serie A e il territorio.