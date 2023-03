Secondo quanto emerge dallo studio di PwC (PricewaterhouseCoopers), la perdita nelle ultime 10 stagioni delle sette big d'Italia supera i 3 miliardi di euro, pesando per circa il 60% sul passivo aggregato del calcio professionistico in Italia in questo periodo. A pesare notevolmente è l'effetto Covid, con i quattro bilanci peggiori dal 2020 in poi