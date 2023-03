Una sorpresa emozionante per Zico nel giorno del suo 70° compleanno: l'Udinese club Orsaria a lui dedicato è infatti volato in Brasile, a casa della leggenda carioca, per celebrare il compleanno dell'idolo dei friulani. Abbracci, qualche battuta in dialetto e una frase che spiega più di tante cose: "Voi siete matti". Questa sera in onda la produzione Sky Sport Original "Buffa&Zico: Delitto imperfetto" alle 19.30 e alle 22.45 su Sky Sport Football

