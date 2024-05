Aspettando Milan 1994: l'anteprima con Billy&Diego

Aspettando Milan 1994: Billy&Diego è una divertente anteprima con una chiacchierata speciale su cinema, passione calcistica e politica, tra Alessandro “Billy” Costacurta e un super tifoso testimone di quegli anni: Diego Abatantuono. In attesa dei due episodi di "Milan 1994-Più che una squadra", la nuova produzione originale Sky Sport in due epidodi onda dal 7 maggio

Tornano le grandi produzioni originali di Sky Sport con "Milan 1994, più che una squadra", due episodi da un’ora ciascuno con il primo appunamento fissato per martedì 7 maggio. E, alla vigilia dell’uscita della nuova produzione originale Alessandro Costacurta ha incontrato un tifoso rossonero eccezionale, Diego Abatantuono. Guarda l'anteprima in onda da oggi su Sky, in streaming su NOW e disponibile on demand.