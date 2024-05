Motta: "Mio futuro secondario, punto la Champions"

Gli emiliani non vanno oltre lo 0-0 contro un ottimo Torino ma Thiago Motta è decisamente soddisfatto del punto ottenuto: "Io amo questi ragazzi, oggi un’altra prova fantastica contro una squadra molto difficile da affrontare". Poi sugli obiettivi: "Manca poco alla fine di questa maratona fantastica, siamo già in Europa ed è storico ma proviamo ad andare in Champions". Sul suo futuro: "È secondario, ne parleremo alla fine" TORINO-BOLOGNA 0-0: GLI HIGHLIGHTS

Finisce 0-0 all'Olimpico Grande Torino tra i granata e il Bologna, ma Thiago Motta è decisamente soddisfatto della prova dei suoi: "Io amo questi ragazzi, oggi un'altra prova fantastica contro una squadra molto difficile da affrontare, abbiamo lottato e combattuto, era quello che volevamo fare per competere contro di loro in casa. Altre squadre qui hanno sofferto tantissimo o hanno perso. C'era da giocare così, i ragazzi hanno dimostrato che sono pronti a tutto e hanno grande coraggio. Sono soddisfatto della prestazione e del punto preso".

"Abbiamo già fatto qualcosa di storico ma…" Sul bilancio provvisorio della stagione: "Se riguardo la classifica, mi ricordo l'ultima partita di ritiro estivo contro l'Az e la faccia dei ragazzi in spogliatoio (sconfitta 1-0, ndr). Ritrovarci in questa situazione è meraviglioso". L'allenatore rossoblù poi aggiunge: "Abbiamo fatto qualcosa di storico arrivando dopo 22 anni in Europa, merito di tutti, dal presidente a tutta la dirigenza che danno sempre il massimo per aiutare, ma soprattutto è merito dei ragazzi che hanno già fatto qualcosa di straordinario, ma mancano tre partite per finire questa maratona, vogliamo provare fino in fondo ad arrivare in Champions League".

"Inizio a Bologna non facile, ma che soddisfazione adesso" Ai microfoni di Sky Sport, Thiago Motta ripercorre anche le sue precedenti esperienze: "Le difficoltà nelle prime esperienze fanno crescere e aiutano a migliorarsi. Noi allenatori abbiamo bisogno di tempo per portare ad un gruppo le nostre idee. Ma spesso non l'abbiamo questo tempo, il calcio va valutato in base ai risultati. L'anno di La Spezia con una salvezza e tanti cambiamento è stata eccezionale, idem con l'Under 19 al Paris Saint Germain". Sul suo arrivo a Bologna nel 2022: "L'inizio a Bologna non è stato facile, ma i ragazzi hanno sempre dato tutto, adesso mi dà molta soddisfazione vederli giocare bene, in attacco contro squadre che sulla carta ad inizio stagione erano più forti della nostra".

"Il mio futuro è secondario, ne parleremo al momento giusto" Infine alla domanda sul suo futuro e su Xabi Alonso che dopo una grande impresa a Leverkusen ha deciso di rimanere su quella panchina nonostante le offerte delle big: "Xabi Alonso ha fatto una scelta e avrà le sue ragioni. Io devo sottolineare quello fatto fino ad oggi perché era inimmaginabile, manca poco a finire la stagione, vediamo in che posizione finiremo questa maratona, comunque vada sarà meraviglioso ma vogliamo arrivare in Champions, il resto è secondario. Quando arriverà il momento di parlare del mio futuro lo faremo per il bene di questa maglia e di questo club in cui mi sento molto felice".