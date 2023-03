Davide Astori, due speciali per ricordarlo

Calcio

Il Sassuolo ha deciso di omaggiare il suo capitano ritirando la numero 4 che ha indossato per tanti anni in neroverde. Francesco Magnanelli è soltanto l'ultimo dei tanti calciatori che hanno avuto questo privilegio: sono molti i club in Italia che negli anni hanno onorato così bandiere, capitani o campioni sfortunati

Il Sassuolo annuncia il ritiro della maglia numero 4 di Francesco Magnanelli, leggenda del club emiliano che con i neroverdi ha giocato dal 2005 al 2022. Per lui sono oltre 470 le presenze e così la 4 non sarà più indossata da nessuno . Il mediano umbro è soltanto l'ultimo esempio di maglia ritirata

Magnanelli fa parte di quei calciatori che in carriera hanno vestito un’unica maglia. Ma non è sempre questo il motivo per cui viene ritirato un numero: in altri casi ci sono storie tristi di campioni sfortunati, che hanno lasciato un vuoto enorme e un grande ricordo. Proviamo a rivedere i più famosi numeri di maglia ritirati in Italia