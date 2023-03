De Laurentiis: "Ko salutare, Sarri 'paraculo'..."

Scudetto o Champions?

"Mi auguro di vincerli entrambi, ma diciamolo in silenzio, perché a furia di dircelo ci portiamo iella da soli" ha scherzato De Laurentiis che poi ha ribadito il suo tifo e legame con Napoli: "La mia famiglia, 69 anni fa, produsse il film 'L'Oro di Napoli', diretto dal grande Vittorio De Sica. Il nostro legame con Partenope viene da lontano. Mio nonno si trasferì a Torre Annunziata, dove si innamorò di mia nonna e, proprio per amore, fondò un pastificio di pasta extralusso. Voi credete che io, se non fossi tifoso del Napoli, sarei rimasto qui per 19 anni? Sono tifoso di Napoli città, non solo del Napoli. Di Napoli rivendico la centralità territoriale a livello europeo. Per molti aspetti combatto ancora per privilegiare l’immagine di Napoli in tutto il mondo differenziandola dalle pur belle altre città d’Italia"