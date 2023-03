La trasmissione di Italia 1 ha intercettato il quarto uomo di Cremonese-Roma, protagonista del'alterco con José Mouriho che aveva portato al'espulsione dell'allenatore della Roma e a due giornate di squalifica poi congelate in attesa di approfondimenti da parte della procura federale. Nel frattempo l'arbitro Serra non sarà designato fino alla conclusione dell'inchiesta federale Condividi

"Non ho detto nulla che potesse offendere Mourinho". Lo ha detto il quarto uomo Marco Serra commentando la discussione con Mourinho a Cremona, oggetto di un'inchiesta della procura federale, nel servizio che questa sera verrà trasmesso da 'Le Iene' su Italia 1.

La versione del quarto uomo Serra Con un esperto della lettura dei labiali viene sottoposta a Serra la frase che quest'ultimo avrebbe detto allo Special One. "Ti stanno prendono tutti per il c… Vai casa, vai a casa", sarebbe la versione ricostruita da Le Iene. "Non ho detto quelle parole lì - ha risposto ancora Serra -. Ho detto 'Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area'".

La ricostruzione: cosa è successo in campo e negli spogliatoi A inizio secondo tempo Mourinho chiede conto al quarto uomo Serra di un mancato intervento dell’arbitro riguardo una presunta chiamata a favore della Roma. La tensione sale: Mourinho e Serra arrivano a pochi metri uno dall’altro e, a quel punto il quarto uomo chiede e ottiene l’espulsione di Mourinho. Mourinho a fine partita entra nello spogliatoio dell’arbitro, cerca il confronto, chiede spiegazione a Serra che, secondo la versione dell’allenatore, si nasconderebbe dietro a dei "non ricordo". All’allenatore portoghese invece viene attribuito uno sfogo ad alta voce, "in trent’anni di carriera nessuno mi aveva mai trattato in questo modo".

La versione di Mourinho "C'è gente che mi conosce da tanti anni: sono 'emozionale', ma non pazzo - aveva dichiarato al termine di Cremonese-Roma -. Per avere una reazione come quella significa che qualcosa di grave è successo. Le sue parole? Preferisco non dirle. Se avesse detto all'arbitro cosa mi aveva detto, era lui che andava via: ma lui è bugiardo. Il signor Serra magari in campo è un arbitro di una dimensione incredibile ed è il prossimo Collina o Rosetti, ma come persona lo rispetto tanto quanto lui rispetta me".