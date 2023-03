Assente per squalifica come Cristante, Mourinho perde anche Pellegrini e Belotti. Nel 3-5-2 in mezzo giocano Bove, Matic e Wijnaldum, davanti El Shaarawy in coppia con Abraham (panchina inziale per Dybala). Sulle fasce ecco Zalewski e Spinazzola. Dionisi ritrova Berardi nel tridente con Pinamonti e Laurienté, confermato Lopez in regia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky