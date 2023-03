Semplici: "Contro l'Inter servirà personalità"

A pochi giorni dal match contro l'Inter Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa: "Secondo me l'Inter ha la rosa più forte del campionato italiano in assoluto", ha dichiarato: "Quando affronti una squadra così cerchi di andare a occupare il campo in modo che loro non si esprimano in maniera ottimale" Condividi

Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dal match, in programma venerdì alle 20.45, tra il suo Spezia e l'Inter di Inzaghi. La partita contro la seconda in classifica potrebbe essere un'occasione per ottenere ottimi punti in vista della corsa salvezza: "Devi fare una grande gara per strappare qualche punto ad un'avversaria così, di solito si dice che non hai nulla da perdere contro le grandi, ma non è così per noi". I liguri giungono alla sfida con i nerazzurri dopo il pareggio con il Verona occasione in cui, secondo Semplici, è mancato qualcosa: "Servirà personalità e intraprendenza, quella che magari ci è mancata domenica nel primo tempo contro il Verona".

"Inter? Secondo me ha la rosa più forte del campionato italiano" "Quando affronti una squadra così cerchi di andare a occupare il campo in modo che loro non si esprimano in maniera ottimale - questa l'analisi di Semplici sugli avversari nella prossima di campionato - Hanno avuto qualche problema di continuità in stagione, ma secondo me l'Inter ha la rosa più forte del campionato in assoluto. Se facciamo una partita esclusivamente difensiva sarà difficile portare il risultato a casa, sta a noi metterli in difficoltà con le nostre qualità". Lo Spezia dovrà però affrontare anche dei problemi relativi alla difesa, vista la squalifica di Reca e l'infortunio di Moutinho, ma l'allenatore sembra aver trovato una soluzione: "Potrei schierare Nikolaou a sinistra nel caso di difesa a quattro - dice il tecnico - ma valuteremo nei prossimi allenamenti. Ho sempre detto che non sono importanti i moduli ma la filosofia di gioco. Sicuramente dovrò adattare qualcuno. Spero di avere Ampadu ed Ekdal, che hanno avuto qualche strascico dopo la partita della scorsa domenica".

Liguri a trazione offensiva Quella con l'Inter potrebbe essere la partita giusta per provare a schierare Shomurodov e Nzola assieme dal primo minuto, anche per provare a strappare un risultato utile ai nerazzurri: "La squadra deve trovare il suo equilibrio per supportare i due attaccanti e dobbiamo riempire l'area in maniera diversa. Vogliamo avere più di un finalizzatore, questo significa portare più giocatori in area. Da parte mia c'è l'intenzione di buttare dentro elementi che magari hanno meno esperienza ma anche più spregiudicatezza. Cercherò di utilizzare l'intera rosa. Credo che nella mia squadra ci siano buone individualità e spero che la somma di ognuno diventi un 'noi' ancora più forte".