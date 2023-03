Il pensiero della moglie e il regalo dell'interista

Due anni fa, sempre al SudTirol in LegaPro, la stagione di Odogwu faticava a ingranare anche per colpa di un grave infortunio al ginocchio. Sua moglie Clarissa per rincuorarlo ha provato a scrivere all'attaccante interista, senza però ricevere risposta su Instagram. Non si è però data per vinta e attraverso alcuni contatti è arrivata a Cristian Stellini, il vice di Antonio Conte. Da lì il passaggio a Lukaku è stato breve e il belga ha spedito il pacco con maglia e scarpe. Una straordinaria sorpresa per Odogwu, che con gli scarpini del suo idolo ai piedi ha iniziato a segnare e non si è più fermato. Vedendo i numeri del classe 1991, Lukaku si è ricordato della richiesta di due anni prima e la settimana scorsa, tramite l'agenzia che gli cura la comunicazione, Roc Nation, ha inviato altre sette paia di scarpini nuovi a Odogwu. Ora il centravanti del SudTirol ha soltanto l'imbarazzo della scelta ogni sabato per decidere quali indossare per segnare i gol che porteranno la sua squadra in Serie A. Dove, spera, di poter finalmente incontrare Lukaku in campo.