Motta: "Arnautovic arrabbiato? Chiedete a lui"

E' soddisfatto per la prestazione Thiago Motta che valuta positivamente lo 0-0 del Dall'Ara tra il Bologna e la sua Lazio. Ha fatto scalpore la nuova panchina di Arnautovic, nemmeno entrato a gara in corso: "Barrow merita di giocare davanti, oggi non è riuscito a vedere la porta ma ha un bel tiro. Nel secondo tempo è andato vicino al gol, ci da profondità e pressa facendo uscire la squadra. Sono contento della sua partita e di quella della squadra contro una squadra che vuole tenere la palla come noi, è stata una bella partita - dice - Arnautovic arrabbiato? Non l'ho visto, dovete chiedere a lui". Nessuna motivazione particolare per l'esclusione dell'attaccante, sulla carta, più importante della squadra: "In questo momento gli altri meritano di giocare. Adesso pensiamo alla prossima partita per capire chi giocherà dall'inizio e chi subentrerà. Si sta lavorando bene, chi ha giocato lo ha meritato, per questo stiamo facendo queste scelte". Dunque nessuna polemica: "Non esistono polemiche, i leader si allenano insieme agli altri. Normale che voglia ancora di più da loro perché se lo sono conquistati durante questi anni giocando e non giocando. Oggi è rientrato Medel e sono contentissimo di questo gruppo, non esistono polemiche. In questo momento vogliamo solo il bene del Bologna e dobbiamo pensare già alla prossima dando il massimo".