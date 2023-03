Contro lo Spezia, l'Inter incassa l'ottava sconfitta dopo 26 giornate: nell'era dei tre punti era successo solo due volte. Ma sono soprattutto i numeri in trasferta ad allarmare: una sola vittoria nelle ultime 5 partite giocate lontano da San Siro. E se in casa l'Inter ha subito 6 gol in tutto, in trasferta sono già 24...