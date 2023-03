Un gol di quelli che fanno sognare, facendo tornare bambini. Da solo contro 8 avversari, Kvaratskhelia ha lasciato senza parole persino una leggenda come Van Basten. Mentre l'ex Napoli Ghoulam svela: "Giuntoli ci aveva detto di aver trovato un georgiano fenomenale..." Condividi

Probabilmente la sua ultima perla, il gol in slalom con cui ha scardinato la porta dell’Atalanta stappando la partita, non era necessaria per averne la conferma, ma dinanzi a tanta bellezza nessuno riesce più a trattenere la meraviglia. Ancora una volta Khvicha Kvaratskhelia dimostra di essere probabilmente il giocatore più sorprendente di questa Serie A, sicuramente quello che più sa far sognare, facendo tornare tutti bambini.

Van Basten: "Non può essere vero"

vedi anche Le pagelle di Napoli-Atalanta 2-0 Da solo, nel cuore all’area, “solo” nel senso che lui è l’unico con la maglia azzurra addosso, circondato da avversari che lo ingabbiano, 7 in tutto, più il portiere. Nessun problema: finta, controfinta, dribbling, controdribbling, tiro, gol così si fanno, o si immaginano, solo quando si è piccoli, al parchetto o in strada con gli amici. E giocatori così, forse, non se ne fanno più. Scattano i paragoni, immancabilmente sono con gente del rango di Diego o Baggio, tra gli ultimi ad aver fatto sognare in quella maniera. Un pezzo raro, questo Kvara, con l’attitudine a cercare sempre la giocata; un piacere per gli occhi. E anche i grandissimi del passato iniziano a non credere ai propri.



È più o meno ciò che ha detto Marco van Basten dopo aver visto e commentato in diretta il gol in Napoli-Atalanta, per Ziggo Sport Voetbal, in Olanda. "Quando vedi questa sua azione, uno contro otto, pensi: non può essere vero. Poi fa l'ennesimo numero e va in gol", le parole dell’ex rossonero. E se riesci a far pensare “non può essere vero” a una leggenda del calcio che a cavallo tra Anni Ottanta e Novanta contendeva gli scudetti a Maradona, qualcosa di magico in te lo porti di sicuro.



FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti classifica Gol e assist, nessuno come Kvara e Osimhen in A Non smette di stupire Khvicha Kvaratskhelia, a segno anche contro l'Atalanta con una giocata meravigliosa. Chi sono i giocatori della Serie A che hanno partecipato a più gol tra reti e assist in questa stagione, considerando tutte le competizioni? Ecco la top 20 stilata con i dati Opta 19) FILIP KOSTIC (Juventus): ha partecipato a 12 gol totali Gol in tutte le competizioni: 2

Assist in tutte le competizioni: 10 19) TAMMY ABRAHAM (Roma): ha partecipato a 12 gol totali Gol in tutte le competizioni: 7

Assist in tutte le competizioni: 5 19) BOULAYE DIA (Salernitana): ha partecipato a 12 gol totali Gol in tutte le competizioni: 8

Assist in tutte le competizioni: 4

Il retroscena di Ghoulam: "Era dal 2021 che il Napoli..." approfondimento Il calendario del Napoli fino a fine stagione Qualcosa di magico aveva visto in lui, per primo, Cristiano Giuntoli che adesso giustamente si prende i meriti per quello che può essere considerato il miglior acquisto fatto dalla Serie A nell’ultimo mercato estivo… e non solo. A svelare l’aneddoto è stato l’ex difensore del Napoli, Faouzi Ghoulam, che ha raccontato a Dazn come il ds parlasse di Kvara già nell’ottobre 2021: “Mi disse che aveva visto un georgiano fenomenale, ma costava troppo e stavano facendo scendere il prezzo per poterlo prendere. Anche lo staff ed il mister l’avevano già visto. C’era un report di Calzona, attuale allenatore della Slovacchia, che già mesi prima lo aveva adocchiato. Ambientarsi nel campionato italiano è davvero difficile, infatti anche Spalletti è stato bravo ad inserirlo. Però già sette-otto mesi prima di comprarlo il Napoli era sicuro di lui e delle sue qualità e voleva comprarlo”. A dimostrazione di come, anche dietro una storia di talento puro e fantasia, ci possa essere della programmazione.