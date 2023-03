Un ringraziamento individuale a ognuno dei suoi giocatori dopo il triplice fischio. Basta questo dettaglio a fotografare la felicità di Spalletti dopo il ritorno alla vittoria del suo Napoli, con una grande prestazione, in particolare nei secondi 45 minuti. "Tutto parte da quella pressione di Anguissa che va addosso - ha commentato Spalletti l'allenatore nel post gara, analizzando il gol che ha portato al vantaggio contro l'Atalanta -. Recupera quella palla, Osimhen si fa trovare pronto, la pulisce bene e poi la passa altrettanto bene a Kvara che poi, da un punto di vista individuale nell’uno contro uno e nell’andare sul sinistro e sul destro... lì per il difensore sei morto. Poi ha anche qualità nella finalizzazione. Ha fatto un gol alla Maradona". Poi sull'andamento del match in generale ha raccontato: "Sono partite di grandissimo livello, la nostra prestazione rafforza la qualità della partita. Davanti avevamo l'Atalanta che ha fatto un'altra grande gara, ci ha creato difficoltà nei duelli. Il fatto di fare gol e riuscire a vincere è importantissimo per la squadra. Venivamo da una sconfitta, c'è stata una reazione da grandissima squadra a quello che è stato detto. I calciatori si meritano questo risultato e anche un popolo eccezionale come quello napoletano. Le riaggressioni quando perdi palla sono fondamentali, per dare forza allo stadio, perché poi abbassarsi troppo è un calcio che non ci piace. Tutti qui erano convinti di fare un calcio offensivo, moderno, dove si tiene palla anche se ci pressano e quando non ce l'hai si va sull'avversario con un impatto forte, poi si parte e si vede dove si va a finire. Chiaro che ci vuole qualità, ma quando hai Anguissa a questi livelli, Lobotka che ti ripropone sempre il suo marchio di fabbrica, Di Lorenzo che è robocop, diventa tutto più facile".

"Kim il più forte centrale al mondo"

Il mister della capolista si spende poi in un grande elogio verso Kim: "Nella partita ne fa 20 di cose incredibili - ha affermato Spalletti -, secondo me è il centrale più forte del mondo. Lui quello che gli dici codifica, poi parte e va in guerra. Quando parte a volte con la palla, che decide di fare delle percussioni, attraversa il campo in cinque secondi, ti porti la palla nella metà campo avversaria con queste vampate di velocità. Appena avrà preso possesso di questo modo di giocare a calcio non si sa dove possa arrivare. Sta benissimo. Quando è uscito gli ho detto 'non ti inventare niente perché domani ti alleni'. Meret da vedere se recupera per mercoledì, ha un problema al polso ed è da vedere come starà nei prossimi giorni con questo dolore.

"Il prossimo mantra? Riuscire ad arrivare a queste stelle"

Sulle ambizioni di inizio stagione ha aggiunto: "Quando decidi di accettare il Napoli entri in quella che è la storia, di quello che vuole la gente, di quello che può diventare la squadra - che a volte diventa una pressione - è chiaro che devi osare un po'. L'immaginazione di sapere dove vuoi andare. Qui non si può arrivare terzi, bisogna vincere e quando decidi di venire lo devi avere ben chiaro". Infine una battuta per Spalletti: "Il prossimo mantra? Riuscire ad arrivare a queste stelle - ha concluso -. Tutti desideriamo quello, ma di mezzo ci sono delle partite che bisogna giocare per terra, dove bisogna avere questa convinzione di essere squadra tosta come stasera".

Rrahmani: "Giochiamo bene e ci divertiamo"

Nel post partita ha parlato anche Rrahmani, autore del raddoppio: "Nella prima parte di stagione stavamo andando molto bene, avevamo una serie di vittorie, poi mi sono infortunato ma c’erano i compagni che hanno fatto un grande lavoro - ha detto il difensore -. Ora stiamo giocando bene e ci stiamo divertendo, anche se non era facile contro l’Atalanta, specie nel primo tempo. Normale che parliamo di scudetto, viviamo in questa realtà. Kim ha un problema al polpaccio che si ripete, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Speriamo. Osimhen arrabbiato al cambio? Se fossi un attaccante sarei nervoso anch’io perché voglio far sempre gol".

De Laurentiis: "Una gioia veder giocare il Napoli"

Il 2-0 sull'Atalanta è stato commentato, via social, anche dal presidente del Napoli: "Immenso Napoli! - ha scritto De Laurentiis su Twitter Una gioia vederlo giocare!! Forza Napoli Sempre!!!".