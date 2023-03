Simone Inzaghi perde Gosens in vista della trasferta di Champions League contro il Porto: per l'esterno risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Il tedesco molto probabilmente salterà anche la sfida contro la Juventus. Skriniar invece recupera e dovrebbe partire dalla panchina. Porto-Inter sarà in diretta su Sky Sport Uno, anche in 4k, martedì 14 marzo alle 21