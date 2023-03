Nel giorno di Sampdoria-Verona, il sindaco di Genova Marco Bucci è intervenuto a Sky per parlare del momento del club e delle problematiche societarie. "Ovviamente la situazione della Sampdoria preoccupa, noi vogliamo che la Samp continui ad essere un punto di riferimento per la città come lo è il Genoa. Il sindaco non può decidere su questi argomenti o parlare di strategie, ma può invitare le persone affinché queste aiutino la società o facilitino i percorsi intrapresi".

"Invito i tifosi a comportarsi bene"

"Io ho conosciuto Ferrero, la famiglia Garrone prima, e ora il presidente Lanna. Fa parte del ruolo istituzionale, sono rapporti di conoscenza e mutua collaborazione - ha aggiunto Bucci -. Con Lanna ci siamo sentiti recentemente, abbiamo parlato di quello che la città può fare per aiutare e la città può sempre fare tanto. Il derby di Marassi è bellissimo. Per noi è fondamentale che la città accompagni la squadra nel suo percorso per risolvere i problemi, avere una società viva è un valore aggiunto per Genova. Noi faremo tutto il possibile per aiutare, ma che non ci si chieda l’impossibile, ma anche l’illegale, perché noi non possiamo minimamente interferire nelle decisioni di una società privata, perché questo è assolutamente illegale oltreché inopportuno ovviamente. Invito i tifosi a comportarsi bene, diamo l'esempio: la città sa affrontare periodi difficili, città e tifosi sono in grado di aiutare la squadra".