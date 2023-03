La Sampdoria si gioca le residue speranze di restare in serie A ospitando il Verona. Stankovic schiera Gabbiadini in attacco supportato da Leris e Cuisance. Nel Verona torna titolare Djuric con Braaf e Lazovic in appoggio. Faraoni e Doig giocano sugli esterni. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW TV alle 12.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD