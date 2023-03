Grazie al gol, purtroppo per il Milan inutile, segnato su rigore all'Udinese Zlatan Ibrahimovic è diventato il più anziano marcatore della storia della nostra Serie A, superando una leggenda come Alessandro Costacurta, oggi nostro opinionista. E proprio in diretta su Sky i due hanno dato vita a un bellissimo siparietto nel post partita del Friuli