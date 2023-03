Con la vittoria di San Siro, la Juve continua la sua rincorsa alla zona Champions: bianconeri ora a -7 dal Milan quarto in classifica. Con la squadra di Allegri che può provare a conquistare l’Europa nonostante la penalizzazione di 15 punti. A Sky Calcio Club, l’analisi su come sia già capitato in passato che una squadra riesca a ricompattarsi nelle difficoltà: l’idea di completare la rimonta può eccitare la squadra, capace di caricarsi per quello che di negativo sta succedendo all’esterno