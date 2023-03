Una Roma a due facce: in Europa va, in Italia meno

Dopo il derby proseguono le difficoltà della Roma in campionato, che vengono però contraddette dai risultati in Europa League: in Italia i giallorossi hanno subito 10 gol nelle ultime 9 invece in Europa uno solo nelle ultime 4, nel match d'andata contro il Salisburgo

Perfetta e in crescita in Europa League. In flessione invece in campionato. Le due facce diverse emerse in modo lampante. Organizzazione e compattezza per eliminare Salisburgo e Real Sociedad. Cali di tensione invece in campionato con tre sconfitte nelle ultime 4. Nelle prime 9 giornate il rendimento più elevato con 19 punti, scesi a 15 nelle successive 9. Fino alla flessione delle ultime 9 partite con 13 punti e 10 gol subiti. Un solo punto conquistato affrontando Cremonese, Lecce e Sassuolo. Un bilancio di appena sette punti nelle ultime 6 partite. Il nervosismo non aiuta. I due gialli in 32' di Ibanez hanno contribuito alla sconfitta, confermando la difficoltà del difensore a gestire la pressione del derby, come già all'andata e anche nel 3-0 subito due anni fa con Fonseca. In inferiorità numerica, poca brillantezza e peso offensivo. Con il rosso alla fine anche per Cristante e Mancini. La sosta servirà per recuperare la condizione fisica e mentale che servirà nei quarti contro il Feyenoord. Tra Europa League e quarto posto. La frenata nella corsa Champions è evidente, ma a 11 partite dalla fine e a un solo punto dal quarto posto è ancora tutto aperto.