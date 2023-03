A causa del restyling del Franchi, la Fiorentina dovrà traslocare dal 2024 al 2026, come spiegato dal sindaco di Firenze Dario Nardella: "Ne ho parlato con Joe Barone, il rapporto è ottimo e abbiamo messo a punto tutto. Già in estate ci saranno i primi lavori propedeutici, mentre le cose più visibili si cominceranno a vedere a dicembre"

La Fiorentina fuori dallo stadio Artemio Franchi per due anni, dal 2024 al 2026. È questo lo scenario illustrato da Dario Nardella, sindaco di Firenze, che è tornato a parlare dei lavori di riqualificazione dell'impianto che costringeranno la viola a traslocare in un nuovo stadio per disputare le proprie sfide casalinghe. "La scelta prioritaria è che la Fiorentina giochi fuori dallo stadio Franchi per due campionati - spiega - Quindi dalla metà del 2024 alla metà del 2026. Ne ho parlato con Joe Barone durante la partita con il Lecce: il rapporto è ottimo, abbiamo messo a punto tutto".