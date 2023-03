Lazio: "Individuati responsabili cori antisemiti"

La Lazio si dissocia dai comportamenti dei suoi tifosi durante il derby e comunica che i resposabili sarebbero già stati individuati. Le reazioni dei vertici del governo e dello sport alla denuncia fatta dalla presidente della comunità ebraica di Roma Condividi

In tribuna un tifoso laziale indossa la maglia della sua squadra del cuore. Sulle sue spalle spicca il nome 'Hitlerson', accompagnato dal numero 88 (di chiara matrice nazista), mentre la curva Nord intona cori antisemiti che troppo spesso risuonano negli stadi italiani e non solo all'Olimpico. E successo durante il derby di Roma e l’ha denunciato in un post la presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello (che ha pubblicato video e foto dell'accaduto)

Il comunicato della Lazio Il club del presidente Lotito ha preso le distanze con un comunicato pubblicato nella mattinata di martedì: "La Lazio si dissocia da qualsiasi comportamento di questo tipo, illegale e anacronistico, essendo innanzitutto parte lesa da tali comportamenti. L’ignoranza, l’inciviltà e la superficialità di molti hanno diffuso negli stadi d’Italia e non solo un germe pericoloso, indotto da pochissimi: molti replicano comportamenti di cui non conoscono neppure il significato e la portata. Siamo stati spesso i primi e gli unici ad intervenire, denunciando pubblicamente, chiedendo collaborazione alle forze dell’ordine per la repressione e attivando iniziative di carattere educativo. Anche in questo caso abbiamo messo in campo già prima e durante la partita di domenica scorsa Lazio-Roma la nostra organizzazione per la sicurezza, presieduta dal Prefetto Nicolò D’Angelo, già vicecapo della Polizia, per applicare severamente il codice etico, individuare i responsabili, inibirne l’accesso allo stadio e costituendoci parte civile per il risarcimento dei danni provocati. Nelle prossime ore comunicheremo gli esiti, già positivi, della nostra attività, confidando sulla fattiva collaborazione delle istituzioni preposte alla salvaguardia delle regole democratiche".

Ministro Abodi: "Deficit culturale" Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha annunciato provvedimenti: "Come Ministro per lo Sport sento di porre le scuse alla comunità ebraica, certamente non bastano, c'è bisogno di un impegno più sistematico – ha dichiarato a Radio Rai -. Anche il sistema sportivo e nella fattispecie la Lega Serie A e i club si devono assumere ulteriori responsabilità facendo in modo che chi si comporta così non entri più negli stadi. "E' evidente che c'è un deficit culturale che nel 2023 diventa insopportabile. Credo che da un lato dobbiamo reprimere questo tipo di comportamento, ma dall'altro bisogna anche lavorare per prevenire intensificando ulteriormente la collaborazione con i club e con le leghe”

Riunione in Viminale il 30 marzo Anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha preso l'iniziativa, invitando il capo della polizia Lamberto Giannini e il questore di Roma Carmine Belfiore a fare ogni sforzo per individuare i responsabili dei comportamenti antisemiti. Il 30 marzo era già programmata una riunione al Viminale con lo stesso Piantedosi, il ministro dello Sport, i vertici del calcio e i rappresentanti della comunità ebraica per affrontare la questione.