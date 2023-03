Attimi di paura per il portiere della Salernitana, diretto in Messico per rispondere alla convocazione della Nazionale. Il volo partito da Roma con destinazione Madrid ha subito un'improvvisa deviazione a causa di un guasto meccanico che ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio d'emergenza a Maiorca. Solo tanto spavento per i passeggeri a bordo

Sono stati attimi di paura quelli vissuti in volo da Guillermo Ochoa. Il portiere della Salernitana era diretto in Messico per rispondere alla convocazione della nazionale, ma c'è stato un imprevisto nel primo volo, da Roma a Madrid. L'aereo ha subito un guasto meccanico e il pilota è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Maiorca, non senza paura perché, come riferito dai media messicani, il capitano aveva chiesto ai passeggeri di seguire le indicazioni del protocollo di impatto, vista la possibilità di caduta. "Grazie capitano, eroe senza mantello" ha poi scritto Ochoa su Instagram, pubblicando una foto del pilota del volo.