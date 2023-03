Obiettivo Euro2024 in Germania, le nazionali europee scendono in campo a partire da giovedì 23 marzo per gli European Qualifiers. Delle 54 squadre che prenderanno parte alla fase a gironi saranno 20 a qualificarsi (con 3 posti decisi agli spareggi). Si riparte da come era finita: gli Azzurri, campioni in carica, affrontano l'Inghilterra. La Nazionale di Mancini è inserita nel gruppo C assieme anche a Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Le partite dell'Italia saranno trasmesse in differita, a mezzanotte, su Sky Sport Football con la telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Le partite più belle della prima e seconda giornata da seguire live su Sky Sport Calcio e Uno. Sarà però possibile seguire tutte le partite di queste prime due giornate grazie a Diretta Gol su Sky Sport Football.