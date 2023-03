Dopo due giorni di riposo, in seguito al successo nel derby d'Italia contro l'Inter, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa con un gruppo ridotto di giocatori a cui sono stati aggregati elementi dell'under 19. Seduta in parte con la squadra per Arkadiusz Milik, fermo dal 29 gennaio per un problema muscolare. L'obiettivo è recuperare il giocatore in vista della sfida del primo aprile contro il Verona

Dopo il successo nel derby d'Italia contro l'Inter e la rincorsa in classifica che prosegue, la Juventus è tornata al lavoro dopo due giorni di riposo concessi da Allegri. L'allenatore bianconero ha lavorato con un gruppo ridotto di giocatori (in molti sono convocati nelle rispettive nazionali) a cui sono stati aggregati diversi elementi della under 19. Lavoro atletico per i bianconeri sia in apertura che in chiusura di seduta, inframmezzata da esercitazioni tecnico-tattiche con obiettivo principale quello del possesso palla.

Milik verso il recupero: è fermo dal 29 gennaio

Da segnalare ancora un lavoro parzialmente differenziato per Arkadiusz Milik che continua il suo recupero dal problema muscolare accusato lo scorso 29 gennaio nel match con il Monza che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco da ormai qualche settimana. Il giocatore ha svolto una parte della seduta con la squadra. L'obiettivo è quello di riuscire a rendere disponibile il giocatore in vista della ripresa del campionato, il prossimo primo aprile per la sfida contro il Verona.