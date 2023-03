Le parole che Simon Kjaer ha rilasciato al quotidiano danese DR fanno rumore. "Sono stanco di non giocare", ha dichiarato il difensore rossonero. "Mi sono allenato continuamente per due mesi e non lo facevo da otto anni". Per poi aggiungere: "A livello fisico sono al top. A volte le cose vanno come vuoi tu, a volte no". Il brutto infortunio subito a dicembre del 2021 contro il Genoa ha rallentato la sua corsa con la maglia rossonera. Ha subito un'operazione al ginocchio sinistro, affrontando poi un lento recupero e tornando in panchina. Quest'anno, l’ultima presenza in campionato è datata 10 febbraio (nelle ultime 5 partite è sempre stato in panchina), contro il Torino, mentre aveva giocato l’andata di Champions col Tottenham.