Sirigu ko in allenamento, infortunio alla caviglia

Il portiere si è procurato un infortunio alla caviglia dopo aver messo male il piede sul terreno di gioco: si attendono gli esami, ma si teme un lungo stop. Out nell'allenamento congiunto col Saravezzi anche Biraghi per influenza

Un nuovo stop in casa Fiorentina. A fermarsi è Salvatore Sirigu, infortunatosi durante un allenamento congiunto con il Seravezza Pozzi. Il portiere, nel tentativo di prendere un retropassaggio di Ranieri diretto in calcio d'angolo, ha messo male il piede procurandosi un problema alla caviglia. L'infortunio è sembrato subito grave: il giocatore è stato portato in barella fuori dal campo e poi trasportato in ambulanza. Ora si attendono gli esami strumentali per capire l'entità del danno, ma si teme un lungo stop per il classe '87.

Biraghi out per influenza

Oltre a Terzic e ai nazionali assenti, non ha partecipato all'allenamento neanche Biraghi, fermato da una sindrome influenzale. Nessun problema per lui, dunque, in vista della ripresa del campionato.