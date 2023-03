Il Tribunale federale nazionale della Figc ha reso note le motivazioni per i tre mesi di inibizione inflitti all'ex presidente AIA, Alfredo Trentalange, lo scorso 17 marzo per il caso Rosario D'Onofrio. "Valutate tutte le rilevanti circostanze fattuali, e considerate natura e gravità dei fatti contestati, nei limiti dei capi a) ed e) dell'atto di deferimento, il Tribunale ritiene equa la condanna del deferito alla sanzione di mesi tre di inibizione" si legge nel documento della Figc. Il capo 'a' viene definito "parzialmente fondato" ed è quello in cui si contesta a Trentalange "qualsivoglia iniziativa volta ad accertare il possesso in capo al D'Onofrio dei requisiti di professionalità e di moralità prima di proporlo alla carica di Procuratore Arbitrale Nazionale". Il Tribunale ritiene, in merito all'accertamento dei requisiti di moralità, che a "Trentalange non possa essere addebitata alcuna omissione disciplinarmente rilevante", al contrario per la mancata verifica dei requisiti professionali il Collegio ritiene il contestato addebito fondato perché "è emerso che Trentalange fosse a conoscenza della ritenuta inadeguatezza del D'Onofrio a rivestire quella carica". Fondato, per il Collegio, anche il capo 'e' dell'incolpazione. "Risulta, infatti, agli atti di causa che Trentalange, all'epoca Presidente dell'AIA, non abbia posto in essere alcuna iniziativa tesa ad accertare l'illecita attività del D'Onofrio, che ha conseguito importanti rimborsi - agli evidenti danni dell'Associazione - per spese suffragate da biglietti ferroviari falsificati", si legge nel documento. Secondo il Tribunale, invece, sono infondati gli altri capi d'accusa mossi dalla procura federale.