Procuratore capo Aia D'Onofrio arrestato per droga

Il procuratore capo dell'Aia Rosario D'Onofrio è stato arrestato due giorni fa dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una maxi operazione sul traffico internazionale di droga. Secondo quanto si apprende l'associazione italiana arbitri si ritiene parte lesa e starebbe valutando azioni legali per danni di immagine

C'è anche il nome di Rosario D'Onofrio, ex ufficiale dell'esercito e procuratore capo dell'Aia (associazione italiani arbitri) tra i 42 arrestati nell'operazione condotta lo scorso giovedì dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Milano per traffico internazionale di droga. Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dai pm Rosario Ferracane e Sara Ombra, il primo compito di D'Onofrio era quello di smistare al dettaglio i carichi dopo che erano arrivati in deposito.

A quanto si apprende dopo l'arresto D'Onofrio si è dimesso dall'Aia, i cui vertici hanno appreso con stupore e sgomento la notizia, ovviamente non sospettando assolutamente della 'doppia vita' del procuratore capo. Da quanto trapela l'associazione italiana arbitri si ritiene parte lesa e starebbe valutando azioni legali per danni di immagine.