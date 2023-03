Il centrocampista dell'Inter è stato costretto ad abbandonare la gara tra Turchia e Croazia al 38' del primo tempo per infortunio. Calhanoglu ha accusato un problema muscolare alla coscia sinistra e ha immediatamente chiesto il cambio. Adesso, per il nerazzurro solito iter degli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio. L'Inter tornerà in campo sabato primo aprile contro la Fiorentina

Preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter ha dovuto abbandonare anzitempo la sfida delle quelificazioni a Euro 2024 tra la sua Turchia e la Croazia per un infortunio. Al 38' del primo tempo, con la Croazia del compagno di squadra Marcelo Brozovic in vantaggio per 1-0 (gol dell'ex Inter Kovacic), il centrocampista turco ha accusato un problema muscolare e ha chiesto immediatamente il cambio.

Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio subito alla coscia sinistra ma immediatamente Calhanoglu si è reso conto del problema e ha chiesto di uscire toccandosi visibilmente la coscia sinistra. Il centrocampista nerazzurro è stato sostituito da Yulsek. Successivamente al cambio, la Croazia ha anche raddoppiato. Ora per Calhanoglu previsto il consueto iter degli esami strumentali per valutare in maniera approfondita la natura e la gravità del problema. L'Inter tornerà in campo per la 28^ giornata di campionato sabato primo aprile a San Siro per la sfida contro la Fiorentina.