Inter, obiettivo ritrovare il miglior Edin Dzeko

Inizia il rush finale della stagione per l'Inter che archiviato il sogno scudetto è in corsa nei quarti di Champions League, in semifinale di coppa Italia e per un piazzamento fra le prime quattro in campionato. L'obiettivo è ritrovare nelle migliori condizioni gli attaccanti, in particolare Edin Dzeko che dopo un'ottima prima parte di stagione è calato nel rendimento dopo la Supercoppa

Adesso deve tornare l’Edin Dzeko concreto e decisivo della seconda parte del 2022 e dell’inizio del nuovo anno. Ne ha bisogno l’Inter lo richiede il momento della stagione. È stato l’attaccante della rosa che fino alla finale di Supercoppa con il Milan non aveva quasi mai sbagliato nulla, anzi aveva deciso, determinato e risolto anche i problemi di un reparto d’attacco ridotto all’osso causa infortuni e scadimenti di forma soprattutto di Correa e Lukaku. Uno sviluppo del gioco che spesso si appoggiava, dipendeva dalle prestazioni di un calciatore sempre al centro di tutto per buona parte della stagione poi il letargo in termini di numeri e gol negli ultimi 2 mesi. Prima aveva realizzato 11 reti e 5 assist, risolto i due scontri diretti vinti dall’Inter in campionato con Atalanta e Napoli per poi frenare bruscamente proprio in un mese di gennaio dove dopo il gol contro la squadra di Spalletti datato 4 gennaio, 14 giorni dopo era arrivato quel gol del raddoppio contro il Milan a Ryad che aveva chiuso il discorso Supercoppa. Insomma una certezza di cui adesso l’Inter deve recuperare prestazioni ed efficacia perché nelle 9 decisive partite del mese di aprile ci sarà bisogno di tutti e tutti dovranno essere bravi ad incidere. Cosa che Edin Dzeko quando è motivato e in condizione sa far bene. Le Nazionali restituiranno un Lukaku molto convinto e carico, se lo stesso effetto lo avranno con Lautaro e si sbloccherà Dzeko sarà più facile centrare gli obiettivi