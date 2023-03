A Rapuano Napoli-Milan: gli arbitri della 28^

Sarà Antonio Rapuano, della Sezione di Rimini, l'arbitro di Napoli-Milan, posticipo domenica della 28^ giornata di Serie A. Maresca dirige Inter-Fiorentina, mentre c'è Irrati per Roma-Sampdoria. Designata anche Ferrieri Caputi (seconda presenza in Serie A per lei), che arbitrerà Bologna-Udinese. A Marchetti Juventus-Hellas Verona