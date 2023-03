"Voglio vincere tutto" . In vista dei prossimi impegni di aprile, tra campionato, Coppa Italia e Champions League il portiere dell'Inter André Onana non usa mezzi termini: " Bisogna giocare sempre senza paura - ammonisce il nerazzurro in un'intervista a SportMediaset - Se c'è la paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica . Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni". Nelle prossime settimane, i nerazzurri sono attesi dai doppi confronti, in Champions e Coppa Italia, con Benfica e Juventus, ma anche dalle gare di campionato con Fiorentina e Lazio.

"Meritiamo più rispetto in Europa"

L'Inter è al primo posto per clean sheet conquistati in Champions e Onana non può che essere felice: "Significa che la difesa sta facendo molto bene il suo lavoro. Tu puoi anche parare tanto, ma se poi non passi il gruppo non ha valore. Il clean sheet è un lavoro collettivo, dal mister all'attaccante a tutti quelli che stanno in panchina. Siamo tutti qui a difendere l'Inter e per me è un onore essere il portiere di questo club". Poi si focalizza sul percorso europeo dell'Inter: "Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League e - conclude Onana - eravamo in un girone complicato. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Non importa quello che succederà col Benfica, ma noi andremo a giocare lì per vincere".