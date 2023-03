Parole sincere e obiettivi chiari per Stefano Pioli che parla a margine del premio "Amico dei bambini", analizzando la sfida in campionato con il Napoli e le due gare contro la squadra di Spalletti nei quarti di Champions: "Solo poche squadre riescono a rivincere e ad essere competitive anche in Europa - dice - Questo è un salto che non siamo riusciti ancora a fare ma anche quest'annata ci darà la possibilità di continuare a crescere e capire tante cose, di migliorare per diventare un club ancora più forte". Il Milan affronterà il Napoli prima in campionato e poi in Champions: "Sto studiando il Napoli? Inevitabilmente si, perché innanzitutto ci giochiamo contro in campionato anche se chiaramente il campionato è un'altra cosa ma per noi resta comunque una partita molto importante - spiega - Poi in Champions ci saranno altre due sfifde. Il Napoli è una squadra sicuramente forte, ha dei grandi giocatori e sta facendo un campionato fantastico. Ma poi la Champions è la Champions e tutti i rivali che ci sono sono molto forti, avrei preferito non incontrare un'italiana ma le difficoltà ci saranno per tutti e allo stesso tempo ci saranno anche grandi motivazioni per fare bene".