Maldini e Massara hanno incontrato a Casa Milan gli agenti di Giroud, in scadenza di contratto in estate. Intanto quasi tutti i nazionali, a eccezione di Dest e Vasquez, sono tornati a Milanello. Nel frattempo Messias e Ibrahimovic hanno lavorato a Milanello. Si punta ad avere il brasiliano per Milan-Empoli. Condividi

A Milanello Pioli comincia a recuperare i pezzi. Il tecnico ha tutti i giocatori della rosa a disposizione, eccezion fatta per Dest e Vasquez, reduci dagli impegni oltreoceano con gli Stati Uniti e la Colombia. Il modo migliore per preparare la sfida di campionato al Maradona contro il Napoli, preludio al doppio confronto dei quarti di Champions. Lavorano personalizzato sul campo per Ibrahimovic e Messias: lo svedese è tornato acciaccato dal rientro in Nazionale ed è da verificare la sua disponibilità per il match del 2 aprile. Messias sta invece migliorando e punta a essere tra i convocati per la sfida della prossima settimana contro l'Empoli, prima dell'andata dei quarti di Champions.

A Casa Milan, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ricevuto l'agente di Olivier Giroud Michael Manuello (accompagnato da Vincenzo Morabito, l'intermediario che ha portato il francese in rossonero) per discutere del rinnovo di contratto in scadenza il prossimo giugno. Non è stato un incontro risolutorio, ma comunque molto positivo: la firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni e le parti si sono lasciate con ottimismo.



Le condizioni di Ibra e Messias Intanto a Milanello Pioli comincia a recuperare i pezzi. Il tecnico ha tutti i giocatori della rosa a disposizione, eccezion fatta per Dest e Vasquez, reduci dagli impegni oltreoceano con gli Stati Uniti e la Colombia. Il modo migliore per preparare la sfida di campionato al Maradona contro il Napoli, preludio al doppio confronto dei quarti di Champions. Lavorano personalizzato sul campo per Ibrahimovic e Messias: lo svedese è tornato acciaccato dal rientro in Nazionale ed è da verificare la sua disponibilità per il match del 2 aprile. Messias sta invece migliorando e punta a essere tra i convocati per la sfida della prossima settimana contro l'Empoli, prima dell'andata dei quarti di Champions.

Col Napoli torna la difesa a 4? Pioli in vista del rush finale di stagione può contare su giocatori in fiducia. Maignan e Theo sono stati grandi protagonisti nel doppio successo della Francia, Kjaer è tornato a essere protagonista con la sua Danimarca dopo diverse panchine, Krunic si è riscoperto bomber nella Bosnia e Leao ha saputo essere incisivo col Portogallo, seppur con pochi minuti a disposizione. Il portoghese, contro il Napoli, potrebbe tornare a occupare il più congeniale ruolo di esterno sinistro. Pioli potrebbe infatti rilanciare il 4-2-3-1 con Leao e Saelemaekers ai lati e Diaz alle spalle di Giroud. Tonali e Bennacer davanti la difesa, di nuovo a quattro, in cui mancherà l'infortunato Kalulu. Probabile formazione (4231): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.