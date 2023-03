Un altro problema fisico per Zlatan Ibrahimovic che era tornato in nazionale a un anno dall'ultima volta. Si è procurato con la Svezia un problema muscolare a una coscia che verrà valutato di settimana in settimana dallo staff medico del Milan. Dunque non una cosa di poco conto che mette a rischio l'intero mese di aprile dell'attaccante

LE ULTIME SULLA FORMAZIONE COL NAPOLI