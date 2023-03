E se la sigla di DragonBall diventasse il nuovo inno del Monza? Detto, fatto. Si chiama "Monza Is My Destiny" il nuovo inno scritto da Giorgio Vanni e Max Longhi per le giovanili del club brianzolo. Partendo dalle note di "What's My Destiny Dragon Ball", famosissima sigla del cartone animato, il testo è stato completamente rivisitato in chiave Monza: "Monza Is My Destiny, Monza alè!". Guarda il video