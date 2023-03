Napoli, giù la maschera: Meret come Osimhen

Non solo Osimhen: anche Meret sarà mascherato come l'attaccante azzurro dei record. Il portiere avrà però una maschera leggermente diversa, non di carbonio bensì in pelle, e andrà a proteggere il naso dopo lo scontro subito durante l'ultimo match di campionato contro il Torino

Il bello è in maschera, dalle mani ai piedi e soprattutto, il volto. Quasi un omaggio a Pulcinella. Anche Meret come Osimhen, ha una frattura alle ossa nasali e si deve difendere, proteggere. Si sta allenando e si sta abituando, e dovrà abituarsi un po’ alla nuova maschera anche Osimhen: la sua, l’ha smarrita in Nazionale. Appena rientrerà a Castel Volturno, sarà l’ultimo con Anguissa, dovrà rifarla. E anche in fretta, a 48 ora dal Milan. Intanto userà quella di riserva. Il portiere e il centravanti. Le maschere di un Napoli che tutti però vogliono vedere. E c’è la fila, anche sul web: il Maradona sarà di nuovo sold out. Pienoni a ripetizione; fatti e prenotati. La gente vuole esserci, ad ogni costo. In Champions sarà record d’incasso. Napoli è ormai azzurra. E freme, spinge e aspetta smaniosa. Fa calcoli e fissa date. Il Milan è rivale, suggestione e fascino che si rinnova. Fu così anche con Diego. Ora lo è per Kvaratskhelia e Osimhen: il duo con qualcosa di più: 39 gol e 17 assist stagionali, ma non al Milan all’andata, e Osimhen neppure mai a segno in passato. C’è però tempo: ci sono tre partite segnate sul calendario.