La maschera di Osimhen è ovunque dai caffè alle torte, passando per interi menù dedicati. Peccato l'abbia persa in Nigeria... Un simbolo come il caschetto di Cech, la fascia al polso di Benzema, le bende blu di Balotelli. E poi gli accessori che hanno fatto moda, non necessari, comunque icone: i portieri col cappellino, le righe nere sotto gli occhi del turco Rustu e la maglia dell'Arsenal di Vieira