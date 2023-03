Probabili Inter-Fiorentina: tentazione Correa

Inzaghi senza Dimarco e Calhanoglu (sostituiti da Gosens e Mkhitaryan), ma ritrova Bastoni in difesa. De Vrij scalpita, ma non dovrebbe partire dal 1'. Dubbio in attacco su chi affiancherà Lukaku. Inzaghi pensa a Correa, che si gioca una maglia con Lautaro. Nella viola non c'è Jovic, mentre a centrocampo torna Bonaventura. Ikoné in vantaggio su Nico Gonzalez. Le probabili di Inter-Fiorentina, in programma sabato alle ore 18