Dove vedere Empoli-Lecce in tv

I numeri di Empoli e Lecce

Sono 7 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 3 vittorie dell'Empoli, 3 pareggi e una gara vinta dal Lecce. L’Empoli è imbattuto in tre sfide casalinghe contro il Lecce in Serie A, i giallorossi hanno segnato inoltre una sola rete in trasferta contro gli azzurri nel massimo torneo: il gol di Casale al 10’ nel 5-1 dell’Empoli il 26 aprile 1998. Sfida tre le uniche due squadre di Serie A che nel mese di marzo 2023 non hanno raccolto nemmeno un punto nella competizione; l’Empoli è anche la formazione che ha guadagnato meno punti nel massimo campionato dall’inizio del girone di ritorno (appena tre in otto giornate, frutto di tre pareggi e cinque sconfitte). L’Empoli è la squadra che ha mandato in campo più giocatori nati dal 2000 in avanti in questa Serie A: tredici, ma di questi solo due (Satriano e Parisi) hanno disputato almeno 20 partite. Tommaso Baldanzi è uno dei 10 giocatori nati dal 2003 in poi dei maggiori cinque campionati europei 22/23 che contano almeno 16 occasioni create e almeno 16 tiri. Gabriel Strefezza - in gol nel match d’andata contro l’Empoli - ha giocato interamente appena due delle 25 partite disputate in questo campionato: è infatti il giocatore più sostituito nella Serie A 22/23 (20 volte).