Vittoria ritrovata dai rossoblù, che superano 3-0 l'Udinese al Dall'Ara e si rilanciano nella corsa all'Europa. Soddisfatto Motta: "Buona partita, bravi a sfruttare le chance. Nella ripresa abbiamo preso il controllo del match". Sulle scelte di formazione: "Gioca chi sta bene, non deve essere un sacrificio difendere insieme". Ritorno al gol per Barrow con una dedica speciale: "È per la famiglia di Mihajlovic, mi voleva bene"

C'è anche il Bologna nella corsa all'Europa, obiettivo rinnovato con il ritorno alla vittoria. Dopo due punti in tre partite, i rossoblù travolgono 3-0 l'Udinese e la sorpassano all'ottavo posto in classifica (insieme alla Fiorentina). Uno show al Dall'Ara per la soddisfazione di Thiago Motta, che ha analizzato la partita a Sky Sport: "È stata una buona partita, abbiamo sofferto nel primo tempo ma sapevamo che l’Udinese è una squadra forte. Abbiamo fatto due gol, però potevamo sfruttare meglio altre situazioni. Molto meglio nella ripresa, abbiamo preso il controllo della partita. Non credo sia stata la miglior partita della mia gestione, ma il risultato ci soddisfa. Abbiamo avuto qualche difficoltà ma le abbiamo affrontate nel modo giusto. È stata una vittoria giusta di gruppo e di squadra". Sul cinismo in zona gol: "A questo livello dobbiamo essere concreti e sfruttare le azioni da gol. In questo senso sono contentissimo, continuiamo così".

"Gioca chi sta bene" L’allenatore del Bologna si è quindi soffermato su Barrow: "Ha un grandissimo livello e ha bisogno di continuità, come gli altri in squadra. Allenandosi bene, tutti hanno la possibilità per arrivare in campo al massimo". E proprio sulle scelte dell’undici iniziale: "Scelgo i giocatori che stanno bene, tutti hanno la possibilità di dimostrarlo. Oggi ha giocato Sansone perché sta meglio, ma aspetto gli altri. Io sono qua per inserire chi garantisce rendimento, mi piace una squadra che giochi a calcio. Non è un sacrificio difendere insieme, essere compatti: devono farlo per il piacere di farlo". Curiosamente sono entrati nella ripresa i tre capitani rossoblù, De Silvestri e Medel oltre a Soriano, ma tutti col sorriso: "È la nostra filosofia dal primo giorno. Conto tanto su loro come gli altri, hanno fatto la storia qui e devono continuare a fare il loro percorso. Sono importanti perché fanno alzare il livello anche quando non giocano. Ogni tanto sono subentrati, danno comunque il massimo. Sono contento per loro: giocano meno rispetto a quanto vorreim avranno sempre l’opportunità". approfondimento Gli highlights di Bologna-Udinese 3-0

Barrow: "Il gol è per Sinisa" Non segnava in Serie A dal 16 ottobre contro il Napoli, digiuno spezzato al minuto 49 con il definitivo 3-0: "Sono molto contento per il ritorno al gol - ha detto Musa Barrow a Sky Sport -, anche per la squadra che è tornata a vincere. Mi manca segnare con continuità, ma c’è un lavoro di squadra e oggi ha pagato sul campo. Sento la fiducia di tutti, ringrazio anche i tifosi. Europa? Pensiamo partita per partita, vedremo alla fine". Davvero speciale la dedica del 24enne gambiano: "Lo dedico alla famiglia di Mihajlovic, mi voleva bene". approfondimento La classifica marcatori della Serie A