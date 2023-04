Le partite di Serie A oggi

Cinque le partite della domenica di campionato che si conclude la sera, alle 20.45, con l'anticipo della sfida Champions Napoli-Milan. Si inizia alle 12.30 con Bologna-Udinese, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

La domenica della ventottesima giornata si apre alle 12.30 con Bologna-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Dario Massara con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Manuele Baiocchini e Marina Presello. Si prosegue con un doppio appuntamento alle 15.00: Monza-Lazio e Spezia-Salernitana. Occhi puntati sull'Olimpico alle 18.00 dove la Roma di Mourinho affronta in casa la Sampdoria di Stankovic. La domenica si conclude alle 20.45 al Diego Maradona per la sfida Napoli-Milan.