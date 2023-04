Lazio seconda. E adesso è una squadra di Sarri

Secondo posto solitario a quota 55 punti e squadra lanciata verso la qualificazione in Champions: dopo la vittoria di Monza Sarri ha detto di voler restare laziale a vita. E la sua Lazio intanto -per idee, gioco e identità- è diventata una squadra pienamente "sarrista"

La squadra difende più bassa, le mezz'ali non devono più coprire tutto il campo. Anche così ha costruito la miglior difesa della Serie A . Nessuno gol incassato nelle ultime 6 partite in cui i biancocelesti hanno conquistato 16 punti su 18. Non è un caso che durante gli allenamenti di reparto i suoi collaboratori seguano centrocampo e attacco lui esclusivamente la fase difensiva.

Lazio, allungo Champions e Milinkovic record

Sarri ha allungato a + 5 sulla zona Champions, ha ritrovato Milinkovic, che con questo gol al Monza è diventato lo straniero più prolifico della storia del club, ha compiuto un altro deciso passo verso il traguardo. Per tanti motivi dunque la vittoria di Monza è una promessa di Champions, quelle di Sarri invece sono state dichiarazioni d'amore: “Fosse per me, resterai a vita alla Lazio”. Le parole non sono scolpite sulla pietra, soprattutto nel calcio tutto cambia molto rapidamente ma rivelano che Sarri oggi si senta un allenatore realizzato. Ed è già molto.