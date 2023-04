Dopo lo straordinario 4-0 di Napoli il Milan vola sulle ali dell'entusiasmo, ritrovando un'identità di gioco che sembrava scomparsa. Merito di Pioli che ha schierato nuovamente i suoi con il modulo dello scudetto, rimettendo i giocatori migliori nelle loro posizioni preferite e puntando soprattutto sulle ali, appunto: Leao e Brahim Diaz, ai quali i tifosi rossoneri ora si aggrappano per il finale di stagione in campionato e per portare avanti il sogno Champions

Il Milan ha rimesso le ali . Dell'entusiasmo e non solo. Così bello in questa stagione non si era mai visto. Spettacolare , concreto e con quella chiara identità di gioco scomparsa nell'ultimo mese. È bastato tornare al modulo dello scudetto e rimettere i giocatori migliori nelle loro posizioni preferite.

Leao , quasi indisponente da seconda punta, ha incantato da esterno puro d'attacco. E soprattutto è tornato a segnare 77 giorni dopo l'ultima volta. La doppietta di Napoli lo porta a 10 gol complessivi, mai era riuscito a segnare tanto alla 28^ giornata di campionato, una crescita costante che lo ha portato ad essere il giocatore più importante della rosa rossonera e quello a cui si aggrappa adesso tutto l'ambiente milanista per tentare l'impresa anche in Champions.

Leao e non solo: l'importanza di Brahim Diaz

Sogni e speranze sono riposti in Rafa e Brahim Diaz anche per la straordinaria sintonia che hanno mostrato al Maradona. Lo spagnolo ha fatto l'assist per l'1-0, il gol del 2-0 e spaccato il campo con le sue accelerazioni prima di uscire precauzionalmente per un lieve affaticamento, visto che Pioli non vuole assolutamente rischiare di perderlo. Da esterno destro si esalta. Quando ha giocato in quella posizione, il Milan ha vinto sempre, segnato tanto e perso solo a Udine. L'assetto giusto è questo e la squadra di Pioli è tornata a volare, sulle ali.