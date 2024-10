Scaroni contro sindaco Bologna: "Sono furioso"

Il presidente del Milan torna a parlare del rinvio di Bologna-Milan e prende una posizione netta contro la decisione del sindaco del capoluogo emiliano: "Sono furioso, una decisione che ci ha danneggiato. Non abbiamo intenzione di rimanere inerti". Parole dette a margine dell'assemblea degli azionisti che ha ratificato il bilancio rossonero, in utile per 4,1 milioni di euro

"Siamo rispettosi della decisione di un'istituzione ma questa decisione ci ha creato un danno. Ci sono i presupposti per mettere in dubbio la decisione del sindaco di Bologna. Tutte le decisioni possono essere suscettibili di dubbi sulla legittimità delle ordinanze. Stiamo esaminando. Non abbiamo intenzione di rimanere inerti. Il danno c'è": lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni, parlando della decisione del sindaco di Bologna Matteo Lepore di non permettere di far giocare Bologna-Milan a porte chiuse. "Sono furioso. E' stata presa dal sindaco di Bologna - spiega il presidente del Milan Paolo Scaroni rispondendo alle domande dei giornalisti nel briefing dei media per l'assemblea degli azionisti - una decisione incomprensibile, ingiusta e immotivata. Non tanto per la chiusura dello stadio ma sul fatto di impedirci di giocare a porte chiuse. Sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna. E' una cosa incomprensiva e iniqua"