Addio a Gussoni, storico arbitro della Serie A

Calcio italiano in lutto per la scomparsa dell'ex arbitro internazionale Cesare Gussoni. Ex designatore degli arbitri e presidente dell'AIA è venuto a mancare all'età di 90 anni. Dal 2013 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano insieme al suo ex collega Sergio Gonella

Dopo la carriera, designatore e presidente dell'AIA

Conclusa la carriera in campo, è poi rimasto nel mondo del calcio, per la sua autorevolezza e per le riconosciute capacità anche dopo avere appeso il fischietto al chiodo. Dal 1985 al 1990, prima di Casarin, è stato designatore arbitrale per la serie A, mentre nel novembre 2006 è stato nominato presidente dell’AIA, in un momento difficilissimo per il calcio italiano. Sempre in quell’anno, un mese dopo, tornò designatore degli arbitri di serie A, scegliendo Pierluigi Collina come consulente (lo stesso Collina che poi fu il suo successore). Dal 2013 è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano, assieme a Sergio Gonnella, in qualità appunto di arbitro internazionale.