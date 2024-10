Ascolti Sky, migliore domenica degli ultimi 3 anni

Grandi ascolti per la domenica nella Casa dello Sport di Sky, la migliore degli ultimi 3 anni. Ascolti da record per Inter-Juve di Serie A con 1 milione 937 mila spettatori medi in total audience, 2 milioni 655 mila spettatori unici e l’11,5% di share tv: è il miglior risultato per un match di calcio dalla stagione 2021/2022. Record anche per la F1 con il GP del Messico migliore di sempre su Sky. Trend in crescita per la MotoGP